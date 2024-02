Bundesliga : 33e match sans défaite et record historique pour Leverkusen

Soirée historique pour Leverkusen. Une semaine après avoir égalé la plus longue série d’invincibilité de l’histoire en Allemagne (32 matches), auparavant détenue par le Bayern Munich, les joueurs de Xabi Alonso l’ont battue ce vendredi en s’imposant face à Mayence (2-1) dans le cadre de la 23e journée de Bundesliga.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 61 23 43 19 4 0 59 16 17 Mayence 15 23 -19 2 9 12 18 37

Guidé par un but précoce de l’ancien joueur d’Arsenal, Granit Xhaka (3e), Leverkusen s’en est finalement remis à une réalisation de Robert Andrich (68e), buteur de la victoire alors que Kohr avait égalisé en début de rencontre (8e). Au classement, les joueurs d’Alonso sont plus que jamais leaders de Bundesliga et distancent provisoirement le Bayern Munich à 11 unités. Mayence est 17e.