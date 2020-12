La mise au point de l'agent de Jesé Rodriguez

Jesé Rodriguez est au chômage. Après avoir résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines déjà, l'ancien grand espoir du football espagnol se cherche un nouveau club. Du haut de ses 27 ans, il est plutôt convoité, puisqu'on parlait notamment de clubs comme Valence et le Fenerbahçe. Mais son agent Ginés Carvajal a tenu à s'exprimer dans AS pour démentir la rumeur l'envoyant en terres stambouliotes.

La suite après cette publicité

« Ce n'est pas vrai (le Fenerbahçe, NDLR). Je n'ai eu aucun contact avec le Fenerbahçe, ni avec aucune autre équipe turque. Mais actuellement on négocie avec des clubs pour Jesé. L'un d'eux est en MLS. Jouer aux Etats-Unis est une option pour lui. Je parle aussi avec des clubs en Espagne, et avec un autre club dans un autre pays européen », a-t-il lancé. On devrait donc bientôt revoir l'ancien de La Fabrica sur les pelouses...