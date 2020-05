Wolverhampton fixe le prix de Raul Jimenez

Cette saison, les amoureux du football européen ont pu découvrir une belle équipe en Premier League. En effet, avant l'arrêt des championnats européens, Wolverhampton était toujours en lice en Ligue Europa (après un match nul à l'aller contre les Grecs de l'Olympiacos en 8e de finale) et surtout la formation anglaise se classait à une solide sixième position à deux petits points de Manchester United, cinquième, et à seulement cinq de Chelsea, quatrième et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

Forcément, une équipe qui tourne bien, et c'est en grande partie grâce à l'entraîneur Nuno Espirito Santo, attire les regards. Ainsi, nous apprenions très récemment qu'Adama Traoré, le puissant ailier, était pisté par de nombreux clubs de Premier League dont les deux clubs de Manchester et Liverpool. Mais il n'est pas du tout le seul à avoir attisé les convoitises. En effet, l'avant-centre Mexicain de 29 années, Raul Jimenez, est lui aussi sur les tablettes des grands d'Europe.

Les Wolves veulent Higuain

Mi-mai, The Times avançait que la Juventus Turin, qui veut se débarrasser de Gonzalo Higuain, pisté par... Wolverhampton, avait choisi Raul Jimenez pour le remplacer. Le Real Madrid, Arsenal et Manchester United aussi l'aiment beaucoup. Le gaucher a joué la bagatelle de 38 rencontres cette saison tout en étant décisif à de nombreuses reprises (16 buts, 9 passes décisives) et il semble que ce soit la Vieille Dame qui soit en pole dans ce dossier.

Ce lundi, Tuttosport nous explique que l'écurie britannique a déjà fixé son prix : 60 millions d'euros. Une somme que les Bianconeri ne semblent pas disposés à payer, encore moins avec la crise actuelle. En revanche, son salaire est abordable puisqu'il touche 2,5 millions d'euros par an. Wolverhampton ne bloquerait pas son départ selon le média transalpin et serait même déjà en train de réfléchir à son remplaçant, qui pourrait être... Gonzalo Higuain.