Juventus : Gonzalo Higuain se voit offrir une deuxième chance en Premier League

Mais où va donc atterrir Gonzalo Higuain ? En fin de contrat à la Juventus dans une année, l'international argentin ne semble plus être une priorité pour la Vieille Dame. Pourtant, Jorge, son père, avait mis les choses au clair très récemment : « tout ce qui a été dit ces jours-ci n'a aucun fondement. Gonzalo a toujours un contrat d'un an avec la Juventus et le respectera. Il attendra l'expiration du contrat et prendra une décision pour son avenir. On a parlé de cession et de licenciement, mais il n'y a rien de vrai. Gonzalo n'a jamais pensé à un adieu précoce, car il aime la Juventus et se sent aimé des fans. Ainsi, il restera à Turin jusqu'en juin de l'année prochaine. Toute autre hypothèse est un pur fantasme ».

En réalité, son père réagissait à plusieurs rumeurs dont une l'envoyant du côté de River Plate, son club formateur et qui l'avait fait exploser aux yeux du monde avant que Pipita ne rejoigne le Real Madrid. À 32 ans, il est à un dernier tournant de sa carrière et de nombreuses rumeurs l'envoient vers le continent américain. En plus de River Plate, des clubs brésiliens étaient intéressés, tout comme DC United, le club de Washington, où évolue son grand frère.

Il ne dirait pas non à la Premier League

L'ancien Madrilène va-t-il quitter l'Europe après 14 années sur le continent (Real Madrid, Naples, Juventus, AC Milan et Chelsea) ? Ou au contraire des clubs du Vieux Continent vont essayer de s'attacher ses services ? Là est pour le moment toute la question puisque très récemment, dans le top 5 européen (Allemagne, Italie, Angleterre, France et Espagne), cela ne se bousculait pas vraiment au portillon pour essayer de récupérer celui qui a trouvé le chemin des filets à 36 reprises en 75 sélections avec l'Argentine.

Mais, ce lundi, The Express nous apprend que deux clubs de Premier League seraient prêts à tenter le coup et à lui offrir une seconde chance dans le Royaume après son passage raté à Chelsea (18 matches, 5 buts lors de l'année 2019). Newcastle, qui va passer sous pavillon saoudien très bientôt y pense tout comme l'équipe surprise de cette année, Wolverhampton. Selon le tabloïd, il considère toutes les offres provenant de Premier League. Les deux écuries ont donc toutes leurs chances de rafler la mise.