Le plan clair de Manchester City pour João Cancelo

Les plans du Barça et de João Cancelo sont clairs : les deux parties veulent continuer ensemble pour la saison prochaine, après une saison de prêt. Cependant, il faut désormais convaincre Manchester City, qui campe sur ses positions. Les Anglais sont d’accord pour que leur joueur revienne au Barça la saison prochaine, mais sous la forme d’un transfert définitif, et non d’un prêt. Les Cityzens réclament entre 20 et 25 millions d’euros pour le Portugais, sachant qu’ils l’ont acheté 65 millions d’euros à la Juventus en 2019.

Selon Sport, les Mancuniens sont toujours opposés à un nouveau prêt. La solution pourrait être de prolonger le prêt de João Cancelo d’un an avec une option d’achat obligatoire, afin que le joueur ne soit plus affilié à Manchester City. Les négociations devraient durer. Le quotidien catalan pense que c’est un feuilleton qui prendra tout le temps du mercato.