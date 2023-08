Leeds : Tyler Adams devrait rebondir à Bournemouth

La suite après cette publicité

Comment passer de Chelsea à Bournemouth en une fraction de seconde. Il y a une dizaine de jours, Tyler Adams était sur le point de s’engager chez les Blues après que ces derniers n’aient levé sa clause libératoire à hauteur de 20 M€. Une période qui voyait Liverpool passer devant le club londonien sur le dossier Moisés Caicedo, tout en sachant que Roméo Lavia était également la priorité du mercato des Reds. Oui mais voilà. Entre temps, Todd Boehly et les siens ont sorti les crocs, et les deux milieux de terrains ont fait leur choix : ce sera Chelsea. De quoi mettre à mal l’équipe de Jürgen Klopp, mais aussi et surtout Tyler Adams, plus désiré par les Londoniens.

Ce sera finalement Bournemouth. Promus la saison dernière, les Cherries ont montré un visage intéressant lors de la première journée de championnat face à West Ham (1-1). Mais il manque du renfort devant la défense et Tyler Adams a été choisi pour compléter l’effectif. En effet, The Athletic affirme que l’AFCB s’est mis d’accord avec Leeds pour un transfert estimé à 23 M€ afin de s’offrir l’Américain. La visite médicale a d’ores et déjà été réussie. L’officialisation devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Belle pioche pour les Cherries, belle opportunité de s’exprimer pour Adams.