Mauricio Pochettino épinglé par l'enquête des Pandora Papers

Débutées dimanche dernier, les révélations autour des «Pandora Papers» font énormément parler et visent de nombreuses personnalités que ce soit dans le milieu politique, du sport ou encore de la finance. Une nouvelle enquête publiée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui laisse à penser que les montages financiers illégaux sont loin d’avoir disparu, seulement quelques années après l'affaire des «Panama Papers». À ce titre, Pep Guardiola et Angel Di Maria ont déjà été cités parmi la liste des personnes concernées par ces documents confidentiels de cabinets d'avocats participant à la gestion de sociétés basées dans des paradis fiscaux. Mais selon les informations du Parisien, ce vendredi, Mauricio Pochettino l'actuel coach du Paris Saint-Germain serait lui aussi au cœur de ce scandale financier.

La suite après cette publicité

Créée en 2010, alors qu'il dirigeait la formation de l’Espanyol Barcelone, la société offshore nommée «Poinsettia Properties Ltd» de Mauricio Pochettino aurait permis au coach actuel des Parisiens de «gérer une éventuelle succession familiale et ordonner les revenus du clan Pochettino». Basée aux Iles Vierges britanniques, un des nombreux paradis fiscaux visés par l'enquête, cette société a été dans un premier temps déclarée en Espagne puis au Royaume-Uni, lieu où l'Argentin entraînait entre 2013 et 2019. Et pour ceux qui se demandent pourquoi cette société n'a pas été fondée en Argentine, son pays natal, un de ses proches explique alors à l'ICIJ dans des propos relayés par la Nacion : «c’est plus facile d’un point de vue juridique» car ses héritiers n'auraient pas eu à payer d'impôts sur les revenus générés par cette entreprise si jamais il était arrivé la moindre chose à l'entraineur parisien. Si cette société a finalement été dissoute en 2017 dernier, Pochettino se retrouve, lui aussi, au cœur de la tourmente.