OL : Rudi Garcia satisfait après le succès à Strasbourg

Après cinq matches sans victoire (4 nuls, 1 défaite), l'Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire ce dimanche en dominant le Racing Club de Strasbourg à la Meinau (3-2, 7e journée de Ligue 1). Un succès pas simple puisque les Gones menaient 3-0 à la 42e minute et ont ensuite tremblé jusqu'au bout. Interrogé au coup de sifflet final, l'entraîneur rhodanien Rudi Garcia a en tout cas fait part de sa satisfaction dans des propos relayés par le site du club lyonnais.

« On sait que c’est difficile de venir gagner ici. On l’a fait. C’est une victoire méritée avec trois buts marqués. Nos attaquants ont été performants. Il y a aussi les bons débuts de Paqueta. Ceux qui sont entrés en jeu nous ont beaucoup aidé. C’est un résultat qu’on est allés chercher tous ensemble. Dans le contenu, cela a ressemblé à ce qu’on faisait d’habitude mais on a été plus efficace. On veut enchaîner pour remonter vers le haut. Il y a des choses encore à améliorer comme le but encaissé en fin de première période. On a su combattre après la pause et avoir beaucoup d’occasions pour se remettre à l’abri », a expliqué l'ancien coach de l'AS Roma.