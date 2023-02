Clermont - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Huit victoires en 10 rencontres toutes compétitions confondues. Voici la dynamique époustouflante de l’Olympique de Marseille depuis la rentrée hivernale. Tombeur du PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France, en milieu de semaine, le club entraîné par Igor Tudor tentera donc de confirmer son excellente forme sur la pelouse de Clermont, onzième de Ligue 1 avec 30 points. Malgré un faux pas contre l’OGC Nice, le week-end dernier, les Phocéens pourraient, en effet, réduire l’écart avec le club de la capitale et ainsi rester en course pour le titre final.

Réputée performante face aux grandes écuries du championnat de France, la formation clermontoise devra quant à elle se relever après trois matches consécutifs sans victoire et aucun but inscrit. Défait par l’AS Monaco lors de la précédente journée, le CF63 doit donc réagir. Une tâche qui s’annonce malgré tout complexe face à des Marseillais déterminés. En Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille occupe ainsi la 3ème place du classement des meilleures attaques de l’Hexagone avec déjà 43 buts à son compteur en 22 journées (soit une moyenne avoisinant les 2 buts par match).

Du classique pour l’OM, Clermont avec Allevinah !

Privé de Seidu et Gastien pour ce choc au Stade Gabriel-Montpied, le coach clermontois devrait aligner son traditionnel 3-4-3. Devant Diaw, présent dans les buts, Ogier, Wieteska et Caufriez composeront la défense à trois du club auvergnat. Dans l’entrejeu, Magnin et Gonalons accompagneront Allevinah et Borges. Enfin Khaoui et Maurer pourraient être associés à Andric, titulaire à la pointe de l’attaque clermontoise.

De son côté, Igor Tudor devrait faire confiance à ses hommes forts et débuter en 3-4-2-1. Pour protéger Lopez, aligné dans les cages marseillaises, Mbemba, Gigot et Kolasinac sont pressentis pour débuter. Dans l’entrejeu, le double pivot sera logiquement tenu par Rongier et Veretout, bien aidés par les pistons Under et Clauss. Un peu plus haut sur le terrain, Guendouzi et Malinovskyi, déjà auteur de deux buts sous ses nouvelles couleurs, aideront Sanchez à faire craquer l’arrière-garde du CF63.

