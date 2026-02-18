Franck Haise justifie son choix de revenir à Rennes

14 ans plus tard, Franck Haise est de retour au Stade Rennais. Le coach de 54 ans était déjà passé par le club entre 2006 et 2012, mais occupait un rôle à la formation. Il revient aujourd’hui dans la peau du nouvel entraîneur de l’équipe première, moins de deux mois après son départ de l’OGC Nice. L’ancien entraîneur de Lens a justifié son choix de revenir au SRFC, lui qui a déjà dirigé sa première séance d’entraînement ce matin.

«Lorsque j’ai reçu mes équipements ce matin, ça m’a replongé vingt ans en arrière, lorsque Patrick Rampillon m’a fait venir. C’est une joie de retrouver le Stade Rennais ; un vrai plaisir, avec mon staff, d’arriver dans un si beau club. L’effectif présente beaucoup de qualités, à l’image du match de vendredi dernier, elle a montré du cœur, une belle énergie. Depuis mon départ en 2012, le club a très bien évolué. La famille Pinault est le propriétaire le plus ancien en Ligue 1, depuis bientôt trente ans, ça montre un attachement certain et une identité forte. On sent que le projet est solide. Le club cherche à avancer, à l’image des infrastructures exceptionnelles qui n’ont cessé de progresser. La ferveur autour du club elle aussi est grandissante. Pour ces raisons, c’est une chance de faire partie de ce projet», a-t-il indiqué dans le communiqué publié par Rennes.