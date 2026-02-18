Franck Haise débarque au Stade Rennais !

L’histoire d’amour entre Habib Beye et le Stade Rennais n’aura pas duré très longtemps. Nommé en janvier 2025, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille était passé tout près de la porte de sortie à la fin du mois d’octobre dernier, avant d’être miraculeusement maintenu. Mais au final, la série de quatre matches consécutifs sans victoire, dont trois défaites, a fini par coûter cher au Sénégalais de 48 ans.

Remercié par le SRFC, Habib Beye n’a pas laissé son siège vide pendant très longtemps. Avant même l’officialisation du départ du technicien, le nom de Franck Haise circulait avec insistance. L’homme de 54 ans a l’avantage d’être libre et donc immédiatement disponible. C’est donc sans surprise qu’il a été choisi par la direction Rouge et Noir pour remplacer Beye.

Retrouvailles entre Haise et Pouille

« De nouveaux chapitres à écrire pour entretenir un lien indéfectible. Retour aux sources, en Rouge et Noir, Franck Haise revient à Rennes. Le technicien de 54 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2027, arrive accompagné du Rennais Johann Ramaré et de Lilian Nalis », peut-on lire sur le communiqué du Stade Rennais. Pour les connaisseurs, l’arrivée de Franck Haise à Rennes est plus que jamais une évidence.

Depuis l’arrivée d’Arnaud Pouille à la présidence du SRFC, ce dernier a souvent tenté d’engager l’homme qu’il a côtoyé au RC Lens. Restés très proches, les deux hommes ont finalement pu se retrouver. Pour Haise, on peut même parler d’un retour en Bretagne plutôt que d’une arrivée. En effet, il avait débuté sa carrière de coach en prenant les rênes des U15 et des U17 du SRFC avant de plier bagage en 2012. Près de quatorze ans plus tard, Franck Haise est donc rentré à la maison.