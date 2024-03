Nice : l’annonce forte de Ghisolfi sur l’avenir de Francesco Farioli

Alors que l’OGC Nice reçoit Montpellier pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, les Aiglons ont impérativement besoin d’une victoire pour sortir de leur mauvaise période. Sur cinq matches sans victoires consécutifs, les Azuréens voulaient rassurer leurs supporters et Florent Ghisolfi, le directeur sportif, s’est présenté devant le micro de Prime Vidéo pour évoquer la situation actuelle et confirmer la place son entraineur, Francesco Farioli.

«On n’est pas battus, mais on est en alerte et on est concentrés pour sortir de cette mauvaise dynamique. Il n’y a pas d’inquiétude, on veut juste trouver des solutions, on échange, a-t-il d’abord expliqué sur la situation du club. Avant de confirmer que Francesco Farioli allait rester : «C’est lui aussi qui a été l’un des acteurs de cette première très bonne partie de saison qui a créé beaucoup d’attentes. Toute notre confiance et tout notre soutien, on est ensemble dans les bons et les mauvais moments. »