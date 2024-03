PSG, Real Madrid : Kylian Mbappé fait durer le suspens

À la veille du match amical entre la France et l’Allemagne à Lyon, les médias étaient venus en masse assister à la conférence de presse des Bleus. La raison est simple : le capitaine Kylian Mbappé était bel et bien là face aux caméras. Forcément, si le choc de demain face aux quadruples champions du monde est certes captivant, c’est bien l’avenir du Parisien qui suscitait le plus d’intérêt. Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre bien longtemps puisque la première question était portée sur le sujet.

Et encore une fois, Mbappé a botté en touche. « Je n’ai rien annoncé parce que je n’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurais quelque chose à dire, je viendrais me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l’ai pas fait, je n’ai rien à annoncer », a-t-il confié, avant de confirmer à demi-mot que son futur sera sûrement réglé avant le début de l’Euro. « Je serai concentré sur l’équipe de France quand viendra l’Euro. Je pense que ce sera réglé d’ici là. Je suis concentré sur l’équipe nationale. »

Muet à l’heure de confirmer son départ du Paris Saint-Germain et sa probable arrivée au Real Madrid, le Bondynois, très à l’aise dans cette épreuve de communication, n’a pas échappé aux relances des journalistes. Et lorsqu’un confrère lui a demandé de confirmer qu’il avait bien prévenu le PSG de sa décision, Kylian Mbappé, avec un sourire non dissimulé, a lancé un échange pour le moins énigmatique.

« Si je l’ai annoncé à ma direction ? Vous savez mieux que moi, demandez à celui qui vous l’a annoncé. Demande lui, demande lui, il a dit oui ? Alors il a toujours raison lui, tu sais où il était, comme j’ai dit, le jour où j’aurais quelque chose à annoncer, je viendrai, je ne me suis jamais caché, je n’ai pas peur, je le dirais très facilement, ce n’est pas quelque chose de grave, je suis désolé de vous décevoir, mais je n’ai rien à vous annoncer de croustillant. » Patience…