Le Ballon d'Or fait déjà polémique en Europe, l'enquête sur les transferts douteux fait trembler la Serie A

Lionel Messi grand favori

L’Europe a les yeux tournés sur la cérémonie du Ballon d’or. La remise des prix organisée par le magazine France Football a lieu ce soir à 20h30. Le journal Marca donne ses favoris sur sa Une. Pour les journalistes espagnols, c’est certain, Leo Messi va recevoir son septième trophée. En France, Le Parisien a le même avis, «Messi en route pour un 7ème sacre», titre le quotidien français. En revanche en Italie, on s’interroge plutôt sur la valeur du Ballon d’Or. Pour les journalistes de la Gazzetta Dello Sport, l'attribuer pratiquement chaque année lui faire perdre son statut de plus grand trophée individuel. La première polémique de la journée et sans doute pas la dernière concernant le trophée tant convoité par les meilleurs joueurs de la planète football.

Près de la moitié des clubs de Serie A suspectés

C'est l'affaire qui fait grand bruit en ce moment en Italie. Dans son édition du jour, La Gazzetta Dello Sport s’épanche un peu plus sur l’affaire des plus-values qui touche la Juventus. Après avoir révélé hier un contrat secret de Cristiano Ronaldo avec la Juve, le journal au papier rose explique qu’il ne s'agit pas seulement de plus-values, mais aussi de rémunérations versées à des agents. «Le tremblement de terre Juve», titre le quotidien. La Juventus s'apprête à se défendre. Selon le média, le club aurait mobilisé ses avocats pour soutenir le club. Tuttosport dévoile de son côté que l’enquête ne touche plus seulement la vieille Dame mais aussi près de la moitié des clubs de Serie A. 20 autres transferts sont suspectés dont celui de Victor Osihmen.

Karim Benzema dépasse Thierry Henry

Le Real Madrid a renversé hier le Séville FC grâce à son duo Benzema-Vinicus. Si le Brésilien récolte les louages de la presse espagnole ce lundi matin, Karim Benzema, actuel meilleur buteur de Liga, est un peu plus rentré dans l'histoire du football tricolore. Grâce à son 11ème but de la saison en Liga, son 361ème en club toutes compétitions confondues, KB9 est devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club. Il devant ainsi Thierry Henry et ses 360 buts. Un exploit retentissant d'autant que l'attaquant français n'a connu que deux clubs pour l'heure dans sa carrière : l'OL et le Real Madrid.