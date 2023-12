RedBird annonce le retour de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Zlatan Ibrahimovic est de retour à l’AC Milan. « Mon amour pour les Rossoneri ne s’éteindra jamais et l’opportunité de faire partie de leur avenir d’une manière significative est quelque chose dont je ne pouvais que rêver. Je suis reconnaissant envers Gerry Cardinale de m’avoir offert cette opportunité. Ce n’est pas une décision que je prends à la légère. J’ai longuement réfléchi aux premières étapes de ma carrière après le football, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de commencer ce voyage en tant que membre de RedBird et de Milan. Pour moi et ma famille, c’est vraiment un retour à la maison », a déclaré Ibra. Comme prévu, le Suédois a raccroché les crampons et revient en tant que conseiller spécial de l’actionnaire majoritaire, à savoir RedBird. C’est d’ailleurs la société américaine qui a officialisé la nouvelle.

« RedBird Capital Partners (" RedBird ") a annoncé aujourd’hui la nomination de Zlatan Ibrahimović (" Ibra ") en tant qu’Operating Partner pour son portefeuille d’investissements dans les secteurs du sport, des médias et du divertissement. À ce titre, il sera également conseiller principal auprès de l’actionnariat et de la direction de l’AC Milan. En tant que partenaire opérationnel de RedBird, Ibra travaillera avec l’équipe d’investissement mondiale de la société pour soutenir le portefeuille d’investissement existant de RedBird dans les secteurs du sport, des médias et du divertissement. Il aidera à trouver et à évaluer de nouvelles opportunités d’investissement pour la société et conseillera les sociétés du portefeuille de RedBird sur des projets commerciaux, des stratégies de contenu numérique et des initiatives stratégiques de développement de la marque afin d’étendre leur présence à l’échelle mondiale. À l’AC Milan, Ibra sera conseiller principal de l’actionnariat, qui est dirigé par RedBird et comprend les New York Yankees, l’un des plus anciens partenaires sportifs de RedBird. Travaillant en étroite collaboration avec les propriétaires et la direction de l’AC Milan, Ibra jouera un rôle actif dans les opérations sportives et commerciales du club et contribuera à renforcer sa culture de la victoire. Son mandat comprendra le développement des joueurs et l’entraînement de haut niveau, la promotion de la marque mondiale et des intérêts commerciaux de l’AC Milan, ainsi que le soutien de projets spéciaux d’importance stratégique, y compris le nouveau stade du club », indique le communiqué.