Barça : Hansi Flick explique le départ de Thiago Alcantara

Ce vendredi matin, le FC Barcelone a surpris son monde en annonçant le départ de Thiago Alcantara. Le milieu espagnol, tout juste à la retraite, a débarqué il y a quelques semaines à peine en tant qu’adjoint d’Hansi Flick pour l’équipe A. Et l’ancien de Liverpool n’a pas fait long feu puisqu’il vient d’être remplacé par Arnau Blanco. C’était visiblement prévu le temps de la pré-saison.

Et en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a tenu à démentir les rumeurs d’un conflit. «Nous entretenons d’excellentes relations depuis qu’il a joué à Munich. Nous nous sommes appelés lorsqu’il a terminé sa carrière et je lui ai dit qu’il serait un excellent entraîneur. Il a aidé l’équipe et c’est une personne formidable. Maintenant, il part et nous avons Arnau, de La Masia, qui nous apporte également beaucoup de soutien, je ne sais pas s’il reviendra ou non», a-t-il confié.