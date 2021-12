OM : Jorge Sampaoli a-t-il enfin trouvé la solution miracle pour Gerson ?

La suite après cette publicité

Recrue la plus chère de Jorge Sampaoli, le Brésilien tarde encore à justifier le prix de son transfert. Mais peut-être que ce match face à Nantes va changer la donne dans son aventure marseillaise. Pas vraiment en vue lors de ses treize apparitions précédentes, l'ancien pensionnaire de Flamengo avait beaucoup déçu.

Dans le jeu, il ne semblait pas trouver le poste idoine. Capable de (rares) fulgurances, le Brésilien disparaissait trop rapidement de ses matches. Du point de vue statistique, là encore ce n'était pas fameux (1 but, 1 passe décisive). Mais ce soir, à la Beaujoire, Gerson a rendu une copie nettement meilleure. Positionné aux côtés de Dimitri Payet dans l'axe du terrain, entre la doublette Kamara-Rongier et le duo Harit-de la Fuente, le Brésilien a été plus en vue.

Sampaoli est aux anges

En raison des nombreux décrochages de Payet, le Carioca s'est souvent retrouvé en position offensive. Et ça a payé puisque c'est lui qui a, après un magnifique enchaînement, inscrit le but vainqueur de osn équipe (30e). De là à parler de déclic ? Sur les images, la joie du Brésilien était certaine, mais la prudence reste de mise et une confirmation sur la durée est attendue. Mais ses partenaires et son coach étaient heureux pour lui.

«Il met son deuxième but. Il met le but qui nous permet de gagner aujourd'hui. C'est très bien pour lui. Il a fait un très gros match. Je suis très content pour lui», a ainsi déclaré William Saliba, imité par Sampaoli. «Il a été très porté sur l'attaque, il s'est retrouvé souvent dans la surface de réparation adverse. Il a aussi récupéré des ballons et a été très actif. Quand il est comme ça, il peut nous apporter beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons parié sur lui». Sampaoli a-t-il enfin trouvé le mode d'emploi pour retrouver le Gerson version Flamengo qui l'a tant séduit ?