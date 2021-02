Liverpool met la main sur Ozan Kabak !

La suite après cette publicité

Une hécatombe. Depuis le début de l'exercice 2020-21, Liverpool est maudit. En effet, plusieurs joueurs de l'effectif anglais se sont blessés, en particulier des défenseurs. Virgil van Dijk, Joe Gomez ou encore Joel Matip sont sur le flanc. Une très mauvaise nouvelle pour les pensionnaires d'Anfield qui se sont donc mis en quête d'un renfort dans ce secteur de jeu durant le mois de janvier. Ben Davies est même arrivé un peu plus tôt dans la soirée.

Divers profils ont été étudiés à l'image de celui d'Issa Diop (West Ham). Comme révélé sur notre site, le Français de 24 ans avait tapé dans l'oeil de Jürgen Klopp et Liverpool. Mais les deux clubs n'ont pas réussi à s'entendre puisque les Reds proposaient un prêt avec option d'achat. Une formule qui n'a pas été acceptée. Duje Caleta-Car (OM), Sven Botman (LOSC) ou encore David Carmo (Braga) ont été sondés. Finalement, le club de la Mersey a trouvé son bonheur en Allemagne.

Kabak a poussé pour rejoindre Liverpool

En effet, dans le money-time du mercato, Liverpool a accéléré sur Ozan Kabak. Agé de 20 ans, le roc turc était la propriété de Schalke 04, qui vit une année délicate et dont il était la seule éclaircie. Malgré cela, les Anglais ont réussi à convaincre les Allemands de le lâcher sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'un peu plus de 20 millions d'euros. «Liverpool a réalisé le transfert d'Ozan Kabak en provenance de Schalke 04 sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison et sous réserve de l'autorisation internationale. (...) Kabak a rempli les formalités en Allemagne et se rendra dans le Merseyside plus tard cette semaine» peut-on lire dans le communiqué.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊 — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

Après avoir évolué dans son pays natal, à Galatasaray en Super Lig, puis en Bundesliga, le natif d'Ankara, qui a poussé pour rejoindre Liverpool, va donc découvrir et goûter aux joies de la Premier League au sein d'une formation qui a de hautes ambitions. Il devra vite s'adapter puisque Jürgen Klopp aura fortement besoin de lui pour aider ses troupes à atteindre les sommets d'Angleterre et d'Europe.