Belgique - France : les franches confidences de Didier Deschamps sur la victoire des Bleus

Ce lundi soir, un rendez-vous devenu un classique avait lieu au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Alors que l’équipe de France a souvent pris l’habitude de dominer leurs voisins belges, il fallait confirmer cette nouvelle tendance ce lundi. Et non sans souffrir, les Bleus y sont parvenus face à des Diables Rouges dangereux. En première période, les hommes de Didier Deschamps ont été mis en grande difficulté par le pressing constant de leurs adversaires, incarné par l’activité monstrueuse de Loïs Openda.

Une première période compliquée qui a donné du fil à retordre à Didier Deschamps qui a confirmé les difficultés des siens lors de ce premier acte au micro de TF1 à l’issue du match : «on s’est fait secouer pendant 20-25 minutes où ils ont mis beaucoup d’intensité alors que nous faisions beaucoup d’erreurs techniques quand on récupérait le ballon. Quand on a pu trouver des solutions vers l’avant, c’était mieux pour nous. C’est bien pour nous le penalty qu’ils ratent même si on ne doit pas prendre ce but où on s’aligne haut. On était sur la pointe des pieds. On a eu moins de pertes de balle après mais on a voulu conduire le ballon au lieu de faire une passe simple. On s’en sort bien en première période.»

La force de caractère de la France a plu à Didier Deschamps

Pour autant, malgré ces difficultés, les Français sont rentrés aux vestiaires sur le score de 1-1 après l’ouverture du score de Randal Kolo Muani sur penalty qui a répondu au raté de Youri Tielemans sur ce même exercice quelques minutes auparavant. En fin de première période, Loïs Openda s’était chargé de remettre les compteurs à zéro. En seconde période, les Bleus ont été bien plus consistants et ont trouvé plus d’automatismes en phase offensive. Et sur une action rondement menée, Randal Kolo Muani a repris le centre de Lucas Digne de la tête pour tromper Koen Casteels et donner l’avantage aux Bleus. Après ce but sublime, le score n’a plus évolué et la défense française a été solidaire même après l’expulsion d’Aurélien Tchouaméni (76e).

Une victoire avec du caractère qui a ravi à Didier Deschamps à l’issue de la rencontre. Grâce à son discours à la mi-temps, le sélectionneur a permis d’insuffler un esprit agressif à un groupe qu’il qualifie de jeune : «il a fallu les secouer sans ébranler tout le monde. Par rapport à ce qu’on a dit, et ce que les joueurs avaient dit. Mais ce sont surtout des erreurs, il fallait se calmer. Il fallait aller vers l’avant et bien presser. Certes, ils ont eu des occasions, mais nous aussi en seconde période. On est peut-être heureux de le gagner ce match, peut-être aux forceps et à dix. On a fait mieux même si ce n’était pas difficile en seconde période. C’est une équipe jeune et qui n’a pas beaucoup d’expérience. Il y avait du sérieux et de l’enthousiasme sur ce rassemblement. C’est mieux de gagner ce genre de matchs. Dans le groupe, on les laisse à quatre points et c’est bien.»