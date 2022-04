FC Barcelone : Ansu Fati de retour dans le groupe contre Majorque

Sous la menace d'un sacre du Real Madrid en Liga ce samedi, le FC Barcelone poursuit tout de même sa fin de saison et tentera de conserver sa place de dauphin, derrière son éternel rival. Avant d'affronter Majorque, demain au Camp Nou, Xavi Hernández a pris la parole lors de la conférence de presse d'avant-match et a expliqué que son attaquant, Ansu Fati (19 ans) sera de retour dans l'équipe, blessé depuis le 20 janvier dernier.

«Nous donnerons la liste demain et je peux vous dire qu'Ansu sera là. Elle va très bien, il a fait un grand changement. Il est très à l'aise et a un bon feeling. Demain, si tout va bien, il jouera au moins quelques minutes. Il est souriant et c'est un avantage. Je suis très heureux de l'avoir. Vous voyez différentes choses avec lui, c'est un joueur spécial et il sera très bon pour nous», a assuré Xavi.