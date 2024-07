Manchester City : la peur règne autour de Pep Guardiola

Mine de rien, Pep Guardiola est en poste à Manchester City depuis une petite décennie. Arrivé en 2016, le Catalan a placé le club anglais au sommet du football mondial entre 6 Premier League, 2 FA CUp, 4 League Cup ou encore la Ligue des Champions l’an dernier. « La réalité c’est que je suis plus proche de partir que de rester. Je vais rester et nous parlerons en cours de saison, au calme », lachaît-il après le titre de champion d’Angleterre en mai. Guardiola arrive à la fin de son contrat en juin prochain.

D’après The Guardian, la direction des Cityzens souhaite évidemment lui faire signer une nouvelle prolongation mais respecte aussi son choix de vouloir prendre son temps. Le mercato et la venue de certaines recrues pourraient changer la donne, surtout que certains cadres sont sur le départ comme Bernardo Silva ou encore Ederson. L’ancien du Barça et du Bayern Munich devrait rendre sa décision cet hiver, entre décembre et février, indique le média britannique.