Christophe Dugarry fait une annonce sur l’avenir de Zinedine Zidane

Récemment interrogé sur son avenir, Zinedine Zidane avait avoué qu’il n’était pas pressé de retrouver du travail. «Ça fait déjà trois ans que je ne suis plus entraîneur du Real Madrid, même si je le reste dans ma tête, tous les jours. J’ai été joueur, j’ai été entraîneur, et j’ai toujours été touche-à-tout. Mais aujourd’hui, j’ai envie d’autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m’occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c’est le plus important pour moi.»

Pourtant, l’homme de 52 ans reste plus que jamais courtisé alors que cela fait désormais trois ans qu’il n’entraîne plus. Le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Bayern Munich et même le Brésil ont tenté leur chance avec ZZ. En vain. Zidane se serait bien vu succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, mais la prolongation de DD (jusqu’en 2026) négociée en catimini avec Noël Le Graët a gâché ses plans.

Zidane reste tranquille

Depuis, Zidane fait à nouveau parler en Arabie saoudite. Une énième rumeur a récemment fait état d’un intérêt de la SPL qui adorerait voir le Français faire partie de la galaxie de stars engagées dans le but de promouvoir le Royaume en vue du Mondial 2034. Mais selon Christophe Dugarry, son grand ami ne cédera jamais aux pétrodollars. « Il n’ira pas, il n’ira jamais. S’il avait dû y aller, il y serait depuis longtemps. (…) Il a proposé ses services en équipe de France, on lui a dit non. Après, il fait ce qu’il veut », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant d’ajouter.

« Je lui ai déjà posé la question : 'pourquoi tu ne communiques pas ?', il me dit : 'pourquoi tu veux que ce soit les médias qui fassent mon agenda et mon calendrier ? Il suffit que n’importe quel média envoie une saucisse et je dois confirmer, informer, dire que je ne suis pas dispo ?' Il est tranquille chez lui, il ne demande rien à personne ». Il va donc falloir que les amoureux de Zidane s’arment de patience avant de le revoir à la tête d’une équipe. À moins qu’une opportunité inattendue parvienne à le séduire.