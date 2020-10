Nicklas Bendtner revient sur son clash avec Emmanuel Adebayor

Actuellement sans club après la résiliation de son contrat avec le club danois du FC Copenhague, Nicklas Bendtner (32 ans) ne sait pas de quoi sera fait son futur. S’il a porté le maillot d’Arsenal durant sept saisons entre 2007 et 2014, l’attaquant danois d’1m94 n’a cependant rarement révélé de croustillantes anecdotes sur son passage à l’Emirates Stadium. Ce vendredi, le natif de Copenhague l’a fait pour le podcast officiel du club londonien. En effet ce dernier a révélé les dessous de l’affrontement dont il a fait l’objet avec Emmanuel Adebayor, un soir de janvier 2008. Ce soir-là, les deux protagonistes affrontaient Tottenham en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue anglaise à White Hart Lane (ancienne enceinte des Spurs). Pourtant coéquipiers lors de cette rencontre, cela n’aurait pas empêché l’ex-international togolais d’invectiver le Danois lors de son entrée en jeu.

«Il n’est pas vraiment ma tasse de thé. Je me suis bien entendu avec la plupart des gens de l’équipe, je me suis même fait des amis. Mais avec lui ? Probablement pas tant que ça. A un moment je ne lui ai pas fait la passe et nous avons eu un échange houleux. Beaucoup de choses ont été dites et nous nous sommes confrontés l’un à l’autre. Ensuite il m’a en quelque sorte donné des coups de tête et m’a repoussé en me mettant un coup de boule sur le nez. Et puis Gallas est arrivé, nous a séparés et nous a pris à part.»