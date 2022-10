Liverpool : Luis Diaz sera absent six à huit semaines

L'attaquant de Liverpool Luis Diaz , sera écarté jusqu'après la Coupe du monde en raison de la blessure au genou qu'il a subie lors de la défaite (3-2) de dimanche en Premier League contre Arsenal. L'international colombien a subi un scanner lundi qui a révélé qu'il devrait être éloigné des pelouses environ six à huit semaines. Aucune intervention chirurgicale n'est néanmoins nécessaire. Il manquera les 10 prochains matchs de Liverpool avant le début du tournoi au Qatar le mois prochain.

Il avait quitté l'Emirates Stadium avec des béquilles, le genou dans une attelle, après avoir été remplacé par Roberto Firmino. C'est un coup dur pour Jurgen Klopp et Liverpool, alors que Diaz a débuté tous les matches de son équipe sauf un cette saison, marquant trois buts en Premier League et un autre en Ligue des Champions.

