Lille : Olivier Létang est cash sur l’expulsion de Medhi Benatia

Hier soir, le choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC a été animé en Coupe de France. Outre la qualification des Dogues (1-1, 4-3 au t.a.b), c’est la nouvelle expulsion du directeur sportif phocéen, Medhi Benatia, après l’égalisation des Olympiens, qui a fait couler de l’encre. L’ancien joueur de la Juventus, qui a fêté le but de Luis Henrique, a écopé d’un carton rouge de la part de l’arbitre Monsieur Clément Turpin, qui a été alerté par le quatrième arbitre qui aurait eu un échange tendu avec Benatia. Après la rencontre, le Marocain a livré ses impressions.

«On marque, je vais voir le 4e arbitre et je lui dis : "dites-lui quand même qu’il y avait penalty (sur Rowe), même si c’est fini." Notre coach est en train de se disputer un peu avec Olivier Létang. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là. M. Turpin débarque de 50 mètres, il ne sait même pas et il me met le rouge. Je demande : "à moi ?" "Oui", dit le 4e arbitre, "vous, m’avez menacé avec le doigt. Je sais que je n’ai pas le droit de parler, pas le droit de travailler, de rien. Pourquoi, je ne peux pas parler ? J’ai quoi de différent des autres? Je n’ai pas le droit de le faire. C’est rageant, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Rien ne va. Peut-être faut-il que je pose ma démission et que je trouve un autre boulot. Pourquoi j’ai ce traitement ?» Interrogé sur les évènements d’hier soir, Olivier Létang a avoué ne pas comprendre l’expulsion du dirigeant marseillais. «Medhi ne mérite pas ce carton rouge», a-t-il confié à RMC Sport. Sur ce point précis, les deux clubs sont visiblement d’accord.