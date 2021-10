EdF : Didier Deschamps et la gestion de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé s’est confié longuement dans un entretien accordé à L’Équipe. L’attaquant du Paris Saint-Germain aborde tous les sujets, et notamment ceux concernant l’équipe de France. En effet, il a confié avoir ressenti que « le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné. (…) Je n'ai jamais voulu être un problème et je ne voudrais jamais être un problème pour la sélection. » Didier Deschamps a évoqué la gestion de l’international français dans une interview accordée au Parisien, avant la prise de parole de ce dernier.

« Kylian n’est pas un joueur compliqué à gérer. Il s’inscrit toujours dans un objectif collectif. Après, il a cette capacité, partagée avec quelques joueurs, à pouvoir faire la différence tout seul lors d’un match. Mais ce n’est pas pour ça que lui-même s’auto-exclut de l’objectif collectif. Ça passe par des discussions souvent très enrichissantes. Quand j’ai quelque chose à lui dire, à lui comme à un autre d’ailleurs, pour le bien de l’équipe, je le fais. C’est comme ça depuis le début et je continuerai ainsi. Sincèrement, je pense que les entraîneurs en Ligue 1 et surtout dans les divisions inférieures ont beaucoup plus de difficultés à gérer d’autres joueurs. Je préfère avoir Kylian dans mon équipe parce que je sais que l’équipe de France sera plus forte avec lui que sans lui », a-t-il déclaré.