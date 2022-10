OL : le message clair de Laurent Blanc à Houssem Aouar et Jérôme Boateng

« Il y a beaucoup d'améliorations depuis que je suis arrivé. Après un changement d'entraîneur, les joueurs sont très intelligents, on n'est pas dupe. Les cartes sont redistribuées et tout le monde a intérêt de se montrer sous son meilleur visage. » Attention, Laurent Blanc n'est pas un débutant. Depuis son arrivée en remplacement de Peter Bosz, qui avait clairement perdu la main sur son groupe, l'Olympique Lyonnais a repris goût au travail. Cela s'est matérialisé avec une victoire face à Montpellier le week-end dernier, mais cela se remarque aussi sur certains choix effectués par le nouvel entraîneur.

La suite après cette publicité

À la cave depuis le début de saison, Jérôme Boateng et Houssem Aouar ont été ressortis par Laurent Blanc. Propulsés titulaires, mais sans le coffre pour tenir physiquement 90 minutes, les deux hommes sont amenés à durer sous le mandat de Laurent Blanc. C'est en tout cas ce que l'on a retenu de la conférence de presse du Président ce vendredi. À propos de Boateng : « on l'a dit, je le répète, on a un effectif composé de très bons joueurs, de jeunes joueurs. Dans ce secteur, on a beaucoup de jeunes joueurs. Il en faut un qui ait de l'expérience pour parler. Ca peut être Jérôme, je ne dis pas que c'est le seul. A lui de s'impliquer aussi. Sur les deux derniers matches, il avait des partenaires de 19 et 20 ans (Lukeba et Diomandé, âgé de 21 ans en réalité, ndlr). Je leur ai dit : si vous estimez devoir parler, il faut le faire. Mais un garçon comme Jérôme connait le football un peu plus que ses deux partenaires. Il est légitime pour parler. J'espère qu'il s'impliquera beaucoup. C'est un rôle qu'il doit prendre. »

Blanc apprécie la vision de jeu d'Aouar

Et il semble l'avoir déjà pris si l'on en croit Laurent Blanc. « Comme je lui ai dit : je te demande d'être présent dans le collectif, mais n'oublie pas ton problème. Il doit se remettre dans le coup, ça fait beaucoup de choses à régler. Mais je trouve que son implication est totale. J'espère que ça va continuer, et qu'il va donner de bons conseils à ses deux jeunes partenaires. » L'entraîneur lyonnais l'a dit, il veut s'appuyer sur des joueurs d'expérience pour relancer la machine. Mais aussi des joueurs à la technique irréprochable, comme peut l'être Houssem Aouar, qui a tapé dans l'œil de son nouveau coach.

« C'est un joueur qui techniquement est doué. C'est quelqu'un qui sent le jeu, qui anticipe le jeu. Il aime avoir le ballon, il doit faire des efforts quand on n'a pas le ballon. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui aiment ce type de joueur, ce n'est pas que moi. On en a d'autres, il n'y a pas que Houssem. On a de bons joueurs de football. Après, il faut les faire jouer tous ensemble. Et il faut voir le caractère, la personnalité pour créer des décalages, être dangereux, marquer des buts », a-t-il noté. Pour la réception du LOSC, il s'appuiera en tout cas sur ces deux éléments, en espérant tirer les bénéfices de cette confiance.