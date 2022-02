Ce qu'Adama Traoré veut apporter au FC Barcelone

Le FC Barcelone est sur tous les fronts aujourd'hui. Après avoir annoncé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, les Catalans ont organisé la conférence de présentation d'Adama Traoré. L'Espagnol est de retour dans son club formateur après 7 saisons en Angleterre, dont les 4 dernières sous le maillot de Wolverhampton. Entre une formation «made in Masia», une bonne expérience à l'étranger et un physique atypique pour un footballeur, l'international espagnol devrait pouvoir apporter différentes options à son coach.

«Ce qu'il (Xavi, ndlr) demandé aux ailiers qui sont au club : montrer leur talent en un contre un, déstabiliser les défenses, essayer de marquer des buts... La chose la plus importante est d'être compétitif quel que soit l'adversaire, de gagner et de se donner à fond. Physiquement, j'ai plus d'expérience, j'ai joué dans une ligue différente, avec plus de transitions, plus physique, et j'ai beaucoup appris. Je suis heureux de revenir travailler avec Laporta, avec Xavi et pour que le Barça triomphe», a expliqué l'ancien joueur de Middlesbrough en conférence de presse.