Les compositions probables de Manchester United-Arsenal

La Premier League nous offre un nouveau choc ce dimanche avec le coup d'envoi du grand classique entre Manchester United et Arsenal dès 17h30 (à suivre en live commenté sur notre site). Dans cette rencontre comptant pour la 7e journée de championnat, les deux équipes ne viseront rien d'autre que la victoire après un début de saison plus que poussif ; les Red Devils étant 15e à l'heure où on écrit ces lignes et les Gunners occupant une peu reluisante 12e place.

Nous devrions assister à la première titularisation d'Edinson Cavani avec le maillot de MU. L'Uruguayen serait associé à Rashford et Greenwood, alors que Pogba est pressenti pour être titulaire dans l'entrejeu. En face, Arteta privilégierait un 3-4-3 avec les présences de Gabriel en défense, Partey au milieu et un trio offensif composé de Willian, Lacazette et Aubameyang.