Liga : les révélations de la saison qui se bousculent pour une place en sélection espagnole

C’est un nouveau cycle qui va s’ouvrir en Espagne, dès la reprise des rencontres internationales en mars. Luis de la Fuente, dont l’arrivée sur le banc de touche de la Roja avait énormément été critiquée, va bientôt dévoiler sa première liste. Si le groupe appelé lors du dernier Mondial par Luis Enrique restait relativement jeune, il risque tout de même d’y avoir du changement. Et cette fois, de nombreux joueurs espagnols jamais internationaux et déjà candidats à une place lors de la Coupe du Monde devraient avoir leur place. Ou du moins, de sérieuses options d’être appelés. Il faut dire qu’en Liga cette saison, ils sont bon nombre de joueurs espagnols à tirer leur épingle du jeu. Et surtout, ils sont particulièrement jeunes. Il y a Martin Zubimendi de la Real Sociedad, qui vient de fêter ses 24 ans. Déjà bien connu des fans de football espagnol puisqu’il brille depuis un moment, tout indique que la retraite internationale de Sergio Busquets va enfin lui ouvrir les portes. Pilier de la Real Sociedad, troisième en Liga, le Basque a toutes les cartes en main pour devenir un joueur important de la Roja.

Dans un registre similaire, on pense à Oihan Sancet, chez les voisins de l’Athletic. Lui aussi était pressenti pour partir au Qatar, tout comme ça fait un petit moment qu’il est bon sur les pelouses espagnoles. Du haut de ses 22 ans, il a un profil très rare dans le foot espagnol, celui de joueur très à l’aise entre les lignes, avec un gros volume de jeu et capable de finir les actions en arrivant lancé depuis les lignes arrières. Milieu axial, il peut aussi évoluer plus haut et même en deuxième pointe. D’autres, en revanche, pointent le bout de leur nez depuis cette saison seulement. Alex Baena en est le meilleur exemple. Le milieu offensif de Villarreal, âgé de 21 ans, est rapidement devenu indiscutable. Joueur aux qualités plutôt basées sur la création et la passe, il a tapé dans l’œil de tout le monde de l’autre côté des Pyrénées.

Des jeunes… et des moins jeunes

Gabri Veiga, la pépite du Celta, est un autre milieu offensif avec un profil assez proche de celui de Baena. Il n’a que 20 ans, mais il affiche une sacrée maturité et des capacités à faire des différences assez déconcertantes. Beaucoup lui prédisent un sacré avenir. Difficile de ne pas mentionner Pablo Barrios. On le sait, Diego Simeone n’a pas l’habitude de faire appel à des jeunes du centre de formation, et si le milieu de terrain de 19 ans a déjà vécu quelques titularisations en Liga sous les ordres du Cholo, c’est que ce dernier a décelé quelque chose de spécial. Même s’il est encore un peu tôt pour l’imaginer en sélection. De même pour Aimar Oroz, la révélation de la saison à Osasuna, qui fait partie des équipes surprise de cet exercice. Le milieu offensif de 21 ans est un joueur particulièrement doué et intelligent dans les derniers mètres adverses. Une sorte de numéro 10 à l’ancienne également capable de jouer en pointe ou en tombant sur un côté.

D’autres joueurs plus expérimentés, voire vétérans pour certains, sont aussi de sérieux candidats à une place dans les prochaines listes de Luis de la Fuente. Il y a Isi Palazon, forcément, une des sensations de la saison avec le Rayo. Joueur déjà un peu plus vétéran que ceux mentionnés dans cet article, il apporterait tout de même un vent de fraîcheur à l’équipe. Très doué techniquement, l’ailier de poche est un excellent centreur et tireur de coups de pied arrêtés. On est obligé d’évoquer Joselu également, l’attaquant de l’Espanyol. Il a certes 32 ans, mais il n’a probablement jamais été aussi bon, et totalise déjà 12 buts en Liga, étant probablement un des meilleurs joueurs d’Europe dans le jeu aérien. Son coéquipier Sergi Darder, bien connu des fans de l’OL, traverse aussi le meilleur moment de sa carrière dans l’entrejeu de l’écurie catalane. Aleix Garcia de Girona fait également partie des meilleurs milieux de terrain du championnat et a de sérieuses options d’être appelé, mais pas pour cette fois, puisqu’il s’est blessé. Luis de la Fuente a du choix !