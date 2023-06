Flamengo : Gerson impressionne sous les ordres de Jorge Sampaoli !

La suite après cette publicité

En échange d’un chèque de 15 M€ plus des bonus, Gerson mettait fin, le 3 janvier dernier, à son aventure à l’Olympique de Marseille en quittant le club phocéen pour revenir à Flamengo. Boudé par le successeur de Jorge Sampaoli, le natif de Belford Roxo - qui n’avait jamais eu sa chance sous la houlette d’Igor Tudor - optait, en effet, pour un retour au pays. Après avoir réglé ses comptes avec le Croate et un temps d’adaptation chez le Mengão, le milieu de terrain brésilien (4 sélections) semble, aujourd’hui, à son plein potentiel. Une renaissance pour celui qui n’avait pas manqué de se faire critiquer pour sa faible intensité sur le pré lors de ses premières rencontres avec le club carioca.

«Je pense que chaque joueur est un être humain. Et pour Gerson, il a fallu un temps d’adaptation à son arrivée à Marseille, et il a fini par être fondamental en Championnat, en jouant très bien à tous les postes. Ensuite, un autre entraîneur est arrivé à Marseille et il ne croyait pas beaucoup en Gerson. Il a donc beaucoup souffert durant cette période. Une fois qu’il est revenu ici, au Brésil, il y a eu beaucoup de réadaptations, mais qui va contester les capacités de Gerson ? C’est impossible. Mais bien sûr, sur le plan émotionnel, il doit revenir à son meilleur niveau, parce que c’est ce qui donnera à l’équipe une meilleure chance de gagner», assurait, à ce titre, Jorge Sampaoli, entraîneur de Flamengo.

À lire

Flamengo : Jorge Sampaoli déjà fortement critiqué

Gerson marche sur l’eau avec Flamengo !

Son meilleur niveau, Gerson semble l’avoir trouvé. Troisième de Serie A à huit points de Botafogo, le Mengão peut largement remercier sa recrue hivernale. Fort de 3 buts et 9 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues depuis son retour au Brésil, le joueur de 26 ans reste surtout sur une dynamique impressionnante. Auteur d’une réalisation et d’une offrande contre Vasco da Gama, le 6 juin dernier, Gerson s’est, depuis, montré décisif face au Racing Club (une passe décisive, le 9 juin en Libertadores), contre Grêmio (une passe décisive, le 11 juin) avant de signer un triplé de passe décisive lors de la victoire des siens (3-2) face à Santos ce dimanche.

La suite après cette publicité

Meilleur passeur du championnat brésilien avec 6 assists, Gerson est, par ailleurs, le deuxième joueur le plus décisif de Serie A, derrière Tiquinho Soares (Botafogo), fort de 10 buts et 3 passes décisives. Loin de ses premières sorties - jugées insuffisantes - le numéro 20 de Flamengo fait, aujourd’hui, le bonheur du club carioca et de son entraîneur Jorge Sampaoli. De quoi donner quelques regrets aux supporters marseillais ? Les avis seront certainement contrastés…