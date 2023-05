Flamengo : Jorge Sampaoli déjà fortement critiqué

La suite après cette publicité

Parti de l’Olympique de Marseille à la fin du mois de juin, Jorge Sampaoli a connu un exercice 2022/2023 des plus laborieux. Libre pendant près de trois mois, le technicien argentin de 63 ans avait finalement décidé de rejoindre le Séville FC, un club où il avait montré de belles choses lors de l’exercice 2016/2017. Mais cette fois, les choses se sont moins bien passées. Rejoignant une équipe en pleine crise qui pointait à la 17e place de Liga, Jorge Sampaoli disposait néanmoins d’un matériel intéressant et capable de remonter en première partie de classement. Finalement, cela a été une lente agonie…

Disposant d’un triste bilan de 13 victoires, 6 nuls et 12 défaites en 31 matches, Jorge Sampaoli a été licencié alors qu’il pointait à la quatorzième place avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge. De nouveau au chômage, Jorge Sampaoli n’a pas attendu longtemps cette fois puisqu’il a immédiatement rebondi au Brésil du côté de Flamengo. Venant pour inspirer une nouvelle impulsion à un club qui sortait d’élimination en Supercopa, Recopa, mais ayant aussi manqué son championnat carioca, Jorge Sampaoli voulait rebondir après plusieurs mois compliqués.

Un flou tactique et collectif

Remplaçant de Vitor Pereira, le natif de Casilda connaît des débuts compliqués avec le Mengão. Si en Copa Libertadores cela s’est bien passé avec une victoire contre les Chiliens de Nublense (2-0) tout comme en Coupe du Brésil après une victoire 8-2 face à Maringa club de Série D (D4 Brésilienne) qui avait gagné le match aller 2-0. En revanche en championnat, la situation est bien plus compliquée. Flamengo avait pourtant bien débuté en gagnant 3-0 face à Coritiba, mais c’était avant l’arrivée de Jorge Sampaoli. Depuis, le technicien argentin a vu son équipe s’incliner contre le SC Internacional (2-1) puis Botafogo (3-2). Des résultats bien décevants pour un Malvadão tenant du titre de la Copa Libertadores et faisant partie des têtes d’affiche au Brésil.

Actuellement treizième après trois journées, Flamengo est dans le dur. Misant sur un 3-4-3 où il a échangé les positions de Gabigol et Pedro, le premier redescendant d’un cran pour laisser la pointe au second, cela n’a pas porté ses fruits. Connaissant de vrais problèmes à la création, mais aussi dans l’aspect défensif, Flamengo a multiplié les erreurs notamment de marquage sur les derniers matches comme l’a relevé son coach : «c’est la troisième fois. Deux fois contre l’Internacional et une fois contre Botafogo. (Comment revenir en arrière? ndlr) Avec le travail. L’équipe est très désireuse de marquer, mais manque de concentration à de nombreux moments du match. Comme c’était le cas face à l’Inter.» En tout cas, la presse brésilienne a du mal à adhérer à ce que présente pour le moment Jorge Sampaoli.

«Sampaoli répète les erreurs de Vitor Pereira. Changer de position des joueurs. Jouez sans meneur ni milieu de terrain. Et aujourd’hui, cela s’est terminé sans équipe avec trois défenseurs» a notamment lâché Eric Faria de Globo Esporte. Journaliste pour O Globo, Renato Mauricio Prado a lui eu du mal avec les justifications de l’Argentin : «je n’ai pas aimé la déclaration de Sampaoli disant à nouveau que lorsque Flamengo saura jouer positionnel, alors les choses iront de l’avant. Sampaoli ? Il avait déjà dit qu’un bon entraîneur est celui qui monte une équipe en fonction des caractéristiques de ses joueurs. Et il a critiqué Paulo Sousa, qui a joué comme ça ?» Outre les premiers griefs venus de la presse, les supporters ont aussi dégainé sur les réseaux sociaux notamment sur le fait de vouloir à tout prix faire des innovations quitte à ce que l’apport soit nul. Notamment avec la volonté de vouloir surexploiter son gardien pour qu’il se retrouve à faire des passes latérales. Devant relever la tête après des débuts compliqués également à Flamengo, Jorge Sampaoli sait déjà qu’aucun cadeau ne lui sera fait …