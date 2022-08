Jorge Sampaoli explique son départ soudain de l'OM

La suite après cette publicité

Avec du recul, la nouvelle n’a étonné personne tant le personnage avait multiplié les avertissements. Mais le vendredi 1er juillet dernier, Jorge Sampaoli a quand même réussi à faire son petit effet en quittant soudainement l’Olympique de Marseille. Arrivé en mars 2021, le bouillant Argentin semblait pourtant parti pour rester dans la durée avec le club phocéen, notamment grâce à une qualification en Ligue des Champions. Mais Sampaoli a confirmé qu’il reste et restera un entraîneur imprévisible, capable de tout. Silencieux depuis son départ, El Pelado avait tout de même posté sur son compte Instagram un message d’adieu aux supporters de l’OM dans lequel il annonçait avoir eu des différends avec sa direction.

« L’OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l’Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable. Être l’entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J’ai été très heureux. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n’y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L’important, c’est de rechercher l’excellence et de vouloir ce qu’il y a de mieux pour l’OM. » Pas de quoi agacer Pablo Longoria. Le président phocéen avait d’ailleurs chaudement remercié son ex-coach, précisant que ce dernier était parti sans réclamer aucune indemnité de départ. Depuis, Sampaoli est reparti sur le continent sud-américain. Et hier soir, il était l’invité de l’émission brésilienne « Bem, amigos » diffusée sur SporTV.

Le mercato de Longoria a bien provoqué le départ de Sampaoli

À cette occasion, le technicien argentin a évoqué plusieurs sujets, dont son départ de l’OM. Et voici ses explications. « Je suis arrivé à Marseille quand les supporters avaient mis le feu au centre d’entraînement. J’ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d’une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer). »

Désormais libre de tout contrat, Sampaoli va-t-il retrouver un club prochainement ? Interrogé sur son avenir, El Pelado s’est montré plutôt évasif. « Mon expérience me dit que rien de ce qui m'est arrivé ne m'a servi. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais. Habituellement, les choses arrivent. Planifier me frustrerait. Ce qui m'inspire, c'est d'être dans un endroit où je peux avoir un projet. » Avis aux amateurs !