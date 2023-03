Séville FC : le cauchemar de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Il y a eu cette petite parenthèse européenne, toujours salvatrice pour le Séville FC, qui jouera les quarts de finale de l’Europa League. Un parcours européen qui commence à devenir intéressant donc, mais qui est clairement à l’opposé du quotidien des Andalous en Liga, où ils sont clairement à la ramasse. Actuellement, les hommes de Jorge Sampaoli sont quatorzièmes, mais n’ont que deux petits points d’avance sur la zone rouge.

Ce week-end encore, ils se sont inclinés. Sur la pelouse de Getafe cette fois (2-0), étant bien inférieurs au club de la banlieue madrilène qui lutte aussi pour sa survie en Liga, et qui vient de passer devant son rival de dimanche. La troisième défaite sur les quatre dernières journées de championnat pour les Sévillans. Et ça commence clairement à chauffer pour Jorge Sampaoli, contesté depuis un bon moment déjà. Seulement, cette fois, les critiques sont venues de ses propres joueurs, à l’image de Yassine Bounou, le gardien.

Classement général Liga # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 12 Girona 31 26 8 7 11 40 41 -1 13 Getafe 29 26 7 8 11 27 34 -7 14 Séville 28 26 7 7 12 29 42 -13 15 Cadix 28 26 6 10 10 21 38 -17 16 Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 -18 17 Espanyol 27 26 6 9 11 32 42 -10 18 Valence 26 26 7 5 14 28 31 -3 19 Almería 26 26 7 5 14 30 45 -15 20 Elche 13 26 2 7 17 19 51 -32 Voir le classement complet

Bono l’a remis en question

« On doit trouver une façon de jouer et d’affronter les matchs, nous baser là-dessus. Ne pas entrer dans la confusion parce qu’on ne sait pas comment jouer, et dépendre de la chance. On termine par attaquer et défendre avec de l’anarchie quand les choses ne sont pas claires », confiait le portier marocain, très respecté et apprécié à Séville, après la défaite face à Getafe. Il y a deux semaines, c’est Marcos Acuña qui avait laissé entendre que l’équipe ne comprenait pas ce que voulait le tacticien argentin.

En Espagne, et en Andalousie forcément, ça clashe fort. « Sampaoli, jusqu’à quand ? Agissez maintenant qu’il est encore temps », peut-on par exemple lire dans Estadio Deportivo, le quotidien sportif référence de la région, dans un article particulièrement incendiaire. Ce même journal précise, dans un article publié quelques heures plus tard, que la direction travaille bien sur le licenciement de l’Argentin, et va tenter de chercher un accord pour ne pas avoir à payer les 11 millions d’euros d’indemnité de licenciement…