PSG - ESTAC : la réaction à chaud de Marco Verratti

Après un match accroché, le Paris Saint-Germain s'est finalement imposé contre l'ESTAC (4-3). Si les Parisiens ont été étincelants en attaque, Marco Verratti s'est plaint des trois buts encaissés.

La suite après cette publicité

«Il y a eu des moments où l'on a joué un très bon football, mais parfois, on a mal joué. On doit s'améliorer, on peut continuer comme cela, on marque quand même quatre buts, mais on ne peut pas en prendre trois à la maison. Le trio Messi-Mbappé-Neymar ? C'est magnifique, ils font de très belles statistiques, il faut continuer comme cela et on doit trouver le meilleur équilibre pour être dangereux», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.