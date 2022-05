Le Barça va tout faire pour recruter Lewandowski, Cristiano Ronaldo a pris une décision forte pour son futur

La suite après cette publicité

All-in sur Lewandowski

Ce matin, les journaux espagnols passent en revue toutes les infos mercato liées au FC Barcelone. D’après Sport, le Barça va tout faire pour obtenir Lewandowski cet été. «Signature de l'étoile» titre le quotidien. L'attaquant, outré par la dernière offre de renouvellement du Bayern, va faire pression pour partir. Le Barça s’est plus que jamais présenté comme potentiel acheteur. Le club catalan est prêt à investir 40 millions d’euros pour signer l'attaquant polonais. On apprend aussi par les journalistes de AS que la signature de Franck Kessié au Barça est en bonne voie. Sport présente de son côté que Memphis Depay est mis sur le marché des transferts. Son arrivée était voulue par Ronald Koeman, pas Xavi. Aubameyang, lui, est sûr de rester Blaugrana la saison prochaine. Enfin, Mundo Deportivo a repris les propos de Steven Gerrard qui veut absolument conserver Coutinho à Aston Villa la saison prochaine. Il faut rappeler que les Villans disposent d'une option d'achat de 40 millions d'euros, mais selon The Sun, Newcastle est aussi sur le coup.

CR7 en mission

Au pays de sa majesté, les déboires de Manchester United font encore couler beaucoup d’encre. Le Daily Express fait ce matin une analyse de la saison catastrophique des Red Devils, mais surtout de ce qu’ils doivent faire pour le futur. Pour les journalistes anglais Erik ten Hag va devoir régler les problèmes de la défense, du milieu de terrain et de l'attaque… tout en fait. Mais le tabloïd est certain que le Néerlandais a déjà hâte de relever le défi, lui qui est connu pour son obsession du détail. Il devra surtout composer avec Cristiano Ronaldo. Selon les sources de The Sun, le quintuple ballon d’or a dit à ses coéquipiers qu'il resterait malgré la saison cauchemardesque, mais que si le nouveau patron Erik ten Hag le veut. La superstar portugaise veut remporter un trophée et décrocher une place en Ligue des Champions l'année prochaine avec le Red Devil.

Parfum de Scudetto

En Italie, le championnat continue d’être indécis, mais ce matin les quotidiens du pays ont fait de l’AC Milan le favori pour le sprint final. «Un parfum du Scudetto», titre La Gazzetta Dello Sport. Grâce à Tonali, auteur d'un doublé sur deux passes décisives de Leão, les Rossoneri s’offrent 3 points précieux contre l’Hellas Vérone. Ce succès 3-1 leur permet de reprendre le fauteuil de leader à l’Inter, qui a désormais 2 unités de retard. «Mains sur le Scudetto», peut-on lire sur la Une du Corriere Dello Sport. Plus que deux matches à tenir pour soulever le trophée. À moins que l’Inter ne perde ou fasse match nul contre Cagliari et que l’AC Milan s’impose contre l’Atalanta dimanche prochain. Avec ce scénario, les hommes de Stefano Pioli seront champions.