FC Barcelone : les réactions très fortes de Xavi et des joueurs après la défaite contre le Shakhtar !

Dure soirée pour les fans du FC Barcelone. Les Catalans se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du Shakhtar plus tôt ce mardi. Une défaite sans trop d’incidence d’un point de vue comptable, puisque les Blaugranas restent leaders de ce groupe H de la Ligue des Champions et tout proches de se qualifier pour les huitièmes. Mais elle fait tache, alors que la bande de Robert Lewandowski sort déjà d’une défaite lors du dernier Clasico et d’une victoire à l’arrachée face à la Real Sociedad ce week-end. Face aux Ukrainiens, les Barcelonais ont encore montré énormément de lacunes dans le jeu offensif, peinant à se créer de véritables occasions.

Sans surprise, Xavi l’avait mauvaise après la rencontre. « Nous n’avons pas fait un bon match. Ce n’est pas ce que nous avions prévu. On voulait assurer la qualification, mais c’est un gros pas en arrière. La Ligue des Champions exige d’être au meilleur niveau, mais nous ne l’avons pas été. Nous sommes fâchés. Nous ne pouvions pas nous rater, mais nous l’avons fait. Notre jeu n’a pas été bon, nous n’avons pas compris ce dont on avait besoin. La réaction en deuxième période était bien, mais pas suffisante. Nous traversons un mauvais moment au niveau du jeu, des pertes de balle et de notre façon d’attaquer. On a fait un des pires matchs de ces dernières années sur le plan tactique. C’est un problème mental. Il faut faire un reset. Nous ne sommes pas à l’aise dans le jeu. C’est une mauvaise sensation qu’on a dans le vestiaire, et moi aussi en tant que coach », a lancé Xavi, qui a enchaîné : « les joueurs ont beaucoup de niveau et ils peuvent faire bien mieux. Rien n’est perdu, mais nous traversons un mauvais moment ».

Un début de crise ?

Bien sûr, il a aussi fait de l’auto-critique. « Il faut créer plus d’occasions. C’est mon travail en tant que coach. Je dois faire qu’ils retrouvent du dynamisme et de la confiance », a ainsi précisé le Catalan, conscient qu’il a du pain sur la planche lors des prochaines séances d’entraînement. Les joueurs ont, eux aussi, pris la parole pour souligner à quel point ils n’avaient pas été au niveau, à l’image de João Cancelo, qui s’est exprimé devant les caméras de Movistar. « Les sensations ne sont pas bonnes. On joue mal depuis deux matchs. Contre la Real Sociedad, nous ne méritions pas la victoire, et aujourd’hui, nous n’avons rien fait pour l’obtenir », a lancé le latéral portugais, assez alarmiste.

Marc-André ter Stegen a aussi donné son opinion. « Nous sommes fâchés. Ce résultat, ce n’est pas possible. Nous n’avons pas trouvé la formule. Nous avons une mauvaise sensation après avoir perdu ce match qui nous aurait permis de nous qualifier pour le prochain tour », a expliqué le portier allemand. « C’est une défaite dure. On doit donner moins d’options à l’adversaire. En ce moment on a du mal, on doit trouver des solutions. On doit savoir ce qu’on a mal fait et corriger ça rapidement », a pour sa part lancé Oriol Romeu. Des déclarations qui sont unanimes donc : le Barça va mal en ce moment. Et les médias catalans ne vont pas louper Xavi et ses hommes dans les journaux de demain…