Tottenham : le prix astronomique fixé par Brighton pour le remplaçant d’Harry Kane !

Harry Kane n’est plus un joueur de Tottenham. Après avoir marqué l’histoire des Spurs, l’attaquant anglais (84 sélections, 58 buts) a décidé de rejoindre le Bayern Munich au cours de ce mercato estival. Orphelin de sa légende, le club londonien s’active désormais pour trouver son digne successeur et un nom est d’ailleurs revenu avec insistance : Romelu Lukaku. De retour à Cobham, le centre d’entraînement de Chelsea, l’international belge s’entraîne et garde le rythme en attendant d’aller relever un nouveau challenge.

Si le Diable rouge n’est pas forcément tenté à l’idée d’une nouvelle expérience en Angleterre, son prix, à savoir 45 millions d’euros, ses qualités et son expérience en Premier League sont particulièrement appréciées par la formation de Daniel Levy. Pour autant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les deux clubs n’ont toujours pas trouvé un terrain d’entente et d’autres rumeurs voient le jour. À ce titre, Sky Sports révèle que les Lilly Whites s’intéressent également au profil d’un certain Evan Ferguson.

Brighton demande 140 millions d’euros !

Actuellement sous les couleurs de Brighton, le jeune buteur irlandais de 18 ans sort d’une saison à 16 buts et 5 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues. Une nouvelle fois décisif lors de la victoire des siens face à Luton Town, à l’occasion de la première journée de Premier League, la pépite des Seagulls pourrait, en effet, représenter l’avenir de Tottenham. Récemment prolongé jusqu’en juin 2028, le natif de Bettystown est cependant encore loin de rallier le nord de Londres. La raison ? Les exigences astronomiques de Brighton.

Dans cette optique, Goal précise que les Seagulls demanderaient pas moins de 120 millions de livres sterling, soit un peu plus de 140 millions d’euros ! Une somme démentielle pour l’un des talents les plus prometteurs à son poste. International irlandais (6 sélections, 2 buts), Evan Ferguson devrait, malgré tout, voir son avenir proche se dessiner du côté du Falmer Stadium. Une chose est sûre, le prix fixé par la formation de Roberto De Zerbi confirme la réticence des dirigeants de Brighton à se séparer de leur jeune crack…