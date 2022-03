Serie A : le Genoa enchaîne un sixième match nul consécutif contre Empoli

À l'occasion de la 28ème journée de Serie A, le Genoa (19e, 17 pts) recevait Empoli (13e, 31 pts) au Luigi Ferraris. Orphelins de la moindre victoire depuis la 3ème journée, les Rossoblu restaient par ailleurs sur cinq matches nuls consécutifs et devaient, à tout prix, s'imposer pour continuer d'espérer à un maintien en fin de saison. Une ambition abordable au regard de leur adversaire du jour, en grande difficulté ces dernières semaines. Auteurs de 5 nuls et 6 défaites lors de leurs 11 derniers matches, les Azzurri devaient donc également relever la tête.

La suite après cette publicité

Dans une rencontre très largement dominée par les locaux, le 4-3-3 d'Aurelio Andreazzoli tenait pourtant tête aux nombreuses offensives du Genoa. Bien plus dangereux aux abords de la surface adverse (15 occasions franches à 3), les coéquipiers de Gudmundsson et Sirigu n'ont cessé de déferler sur le but de Vicario. En vain. Bien trop imprécis (7 tirs cadrés sur 17 tentatives au total), le club de Gênes ne parvenait pas à faire la différence et concédait un 6ème match nul consécutif ! Un score nul et vierge qui n'arrange aucune des deux formations. Empoli se hisse malgré tout, provisoirement, à la 12ème place. Le Genoa reste quant à lui 19ème, à 3 points seulement de la Salernitana, lanterne rouge...

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Genoa

Le XI de Empoli