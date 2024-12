Pep Guardiola prend la défense d’Erling Haaland

En difficulté sur les dernières semaines à l’image de Manchester City, Erling Haaland (24 ans) a marqué le pas avec un seul but en sept matches de Premier League. Ce dimanche, il a toutefois retrouvé des couleurs en marquant lors de la victoire 2-0 contre Leicester. Un match à l’issue duquel son coach Pep Guardiola a tenu à le défendre en expliquant qu’il n’était pas coupable de la mauvaise passe des Sky Blues.

«Je n’ai pas appris à me plaindre, à montrer du doigt les gens. C’est arrivé, c’est la vie, c’est le football, alors essayons à nouveau. C’est pour cela que nous avons toujours eu du succès, car ce n’est jamais suffisant. Nous allons essayer encore et encore. C’est pour cela que nous avons remporté de nombreux titres. Tous les trois jours, c’était un match et on gagnait, gagnait, gagnait pendant de nombreuses années. Maintenant, nous devons faire la même chose et les résultats ne sont pas bons», a-t-il déclarait en mettant en avant les problèmes sur le collectif mancunien.