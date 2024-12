PSG : nouvelles révélations sur les tensions avec Luis Enrique

Depuis la dernière défaite chez le Bayern Munich, en Ligue des Champions (0-1), et après le match nul contre Nantes, samedi, au Parc des Princes (1-1), la tension monte au Paris Saint-Germain. Déjà remis en cause par plusieurs médias en raison de son style et ses méthodes, Luis Enrique irrite également en interne. Les langues se sont déliées peu après les mauvais résultats et on apprenait qu’une partie du vestiaire avait de plus en plus de mal avec l’Asturien.

Comme nous l’avions révélé, Bradley Barcola exprime désormais une frustration de plus en plus grandissante en interne et sa prolongation est actuellement en stand-by. D’autres joueurs auraient également exprimé leur frustration, à l’instar de Fabian Ruiz, mais un petit groupe, mené par Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe, estiment que le coach n’est pas assez à l’écoute quand ils font remonter les problèmes. Pour le moment, la direction parisienne soutient toujours son entraîneur, mais les tensions semblent toujours à l’ordre du jour.

Le mercato hivernal sera crucial

«On ne changera pas, on a déjà fait ces erreurs dans le passé, ce n’est pas pour le refaire aujourd’hui», a estimé une source interne parisienne. De plus, Nasser al-Khelaïfi lui avait montré tout son soutien. Selon L’Équipe, l’ex-coach du FC Barcelone conserve une relation solide avec plusieurs joueurs dans son vestiaire et pourrait donc se séparer des indésirables, qui n’adhèrent pas à ses méthodes : il «assure en privé qu’il fera le ménage dans son effectif en temps voulu».

Mais alors que le mercato hivernal approche et que des ajustements sont attendus, certains dirigeants commenceraient à moins faire confiance en l’Asturien, notamment en raison des profils bien spécifiques qu’il souhaite faire venir à chaque mercato. La relation entre le conseiller sportif, Luis Campos, et l’ex-sélectionneur de l’Espagne n’est plus aussi fluide qu’avant et perturberait même la prolongation de leur contrat. Même si le Portugais a tenu à démentir toute tension avec son entraîneur.