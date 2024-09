Real Madrid : Vinicius Jr laisse la porte ouverte à un départ

Cet été, la presse espagnole a fait état d’une offre conséquente d’Al-Ahli pour Vinícius Júnior, avec un contrat d’un milliard d’euros sur cinq ans et une offre de plus de 200 millions d’euros pour le Real Madrid. Et c’était bien plus qu’une rumeur, puisqu’un dirigeant du club saoudien a confirmé l’intérêt de sa formation pour le Brésilien. Khaled Al-Issa, président du conseil d’administration de la Fondation Al-Ahli, l’a ainsi confirmé aux médias saoudiens.

« Il y avait une volonté de faire venir un très grand ailier, Vinicius, du Real Madrid, mais pendant les négociations, quelque chose d’inattendu s’est produit, à savoir que les joueurs saoudiens partaient pour devenir professionnels conformément au programme de bourses, et que l’attaquant Firas Al-Braikan allait passer professionnel contractuellement. Notre priorité est passée de l’ailier à l’attaquant, et nous avons entamé des négociations avec Ivan Toney et Victor Osimhen, et cela s’est terminé avec l’arrivée de Toney », a expliqué le dirigeant.

Vini Jr fait patienter la SPL

Tenteront-ils le coup l’été prochain ? C’est probable… En effet, Relevo explique ce vendredi que l’international brésilien, qui devait recevoir un salaire d’un milliard d’euros sur cinq ans et occuper le rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2034, a toujours des chances de rejoindre la Saudi Pro League dans les prochaines années. Bien qu’il ait dit non cette fois-ci, il a invité les Saoudiens à attendre et n’a pas totalement fermé la porte. De son côté, le Real Madrid, où son contrat prend fin en juin 2027, a toujours refusé de le laisser partir.

Sauf que les récents propos du joueur sur le racisme en Espagne et le Mondial 2030 n’ont pas du tout plu en interne. Florentino Pérez veut accueillir la finale de la compétition. La sortie de Vini Jr a donc irrité au sein de l’état-major madrilène, où on commence à en avoir assez des nombreuses polémiques. Nous sommes encore loin du divorce entre le joueur, qui garde la porte saoudienne ouverte, et le club, qui tient beaucoup à lui. Mais il est certain que l’Arabie saoudite va tenter de s’engouffrer dans la brèche pour déloger le Brésilien de la Casa Blanca.