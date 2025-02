Atalanta : la réponse d’Ademola Lookman après la sortie incendiaire de Gasperini

«Il n’aurait pas dû le tirer, c’est l’un des pires tireurs de penalty que j’aie jamais vus. » C’est avec ces mots durs que Gian Piero Gasperini s’est présenté devant la presse, hier soir, après l’élimination surprise de l’Atalanta Bergame contre le Club Bruges en barrages de Ligue des Champions (1-3, 2-5 score cumulé). Concrètement, l’Italien reprochait à son joueur d’avoir tiré un penalty alors qu’il n’était pas le tireur attitré (Lookman avait marqué le seul but des Bergamasques 15 minutes plus tôt). Ce mercredi, l’international nigérian est sorti du silence dans une déclaration postée sur ses réseaux sociaux. Il a notamment expliqué avoir été sollicité par le tireur numéro un pour se charger du penalty.

«C’est avec tristesse que je dois écrire ceci. Être pris pour cible de la manière dont je l’ai été non seulement me blesse, mais me semble profondément irrespectueux, notamment en raison de l’immense travail acharné et de l’engagement que j’ai toujours déployé chaque jour pour contribuer au succès de ce club et des incroyables fans de Bergame. En vérité, j’ai vécu de nombreux moments difficiles au cours de mon séjour ici, dont la plupart je n’en ai jamais parlé car, selon moi, l’équipe doit toujours être protégée et passer au premier plan. Mais ce qui s’est passé hier soir est douloureux. Tout comme nos incroyables supporters, nous souffrons aussi en tant qu’équipe du résultat d’hier soir. Pendant le match, le tireur désigné m’a demandé de tirer le penalty et, pour soutenir l’équipe, j’ai pris la responsabilité de le faire sur le moment.»