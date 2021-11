Ligue des Champions : le LOSC réalise l'exploit de s'imposer à Séville !

Déjà dans le dur en Ligue des champions, le LOSC n'avait pas beaucoup d'autres choix lors de ce déplacement sur la pelouse de Séville que d'aller chercher un exploit. Un peu plus tôt dans la soirée, Wolfsbourg lui avait cédé la dernière place de la poule G grâce à sa victoire contre Salzbourg (2-1). Sans Yilmaz, malade, mais avec Renato Sanches au milieu, les Dogues se présentaient en 4-4-2 et c'est Weah qui faisait équipe avec David devant. En face, les Espagnols évoluaient en 4-3-3 avec Suso et Ocampos en soutien de Mir. Le début de rencontre était à l'avantage des locaux, bien décidés à reprendre la 2e place du groupe. Acuna bottait un premier corner pour la tête hors cadre d'Ocampos (6e). L'ouverture du score venait sur l'occasion suivante grâce à une double erreur défensive signée Djalo qui dégageait le ballon sur Reinildo, et Gbric dont l'arrêt revenait directement dans les pieds d'Ocampos (1-0, 15e). Cueillis à froid, les Lillois trouvaient pourtant les ressources pour immédiatement se remettre dans le match.

La suite après cette publicité

Ils auraient même dû bénéficier d'un penalty, pourtant évident, après cet accrochage de Delaney sur David (18e). Il en fallait plus pour faire flancher le champion de France en titre ce soir, décidément au niveau à Séville. David décalait Bamba pour une frappe déviée par Mir, puis boxée Bounou (34e). Quelques instants plus tard, Delaney, dans tous les mauvais coups andalous, mettait son coude dans le visage de Bamba et offrait le penalty de l'égalisation à David (1-1, 43e) avant la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Gourvennec prenaient même les devants par Ikoné, opportuniste sur ce ballon mal dégagé par la défense, suite à cette percée de Celik (1-2, 51e). Menés au score, les Sévillans ne parvenaient pas à revenir dans le match, se cassant les dents face à la défense bien en place des Nordistes. Seul Lamela chauffait les gants de Grbic bien plus rassurant que durant le premier acte (73e). André aurait même pu doubler la mise sur cette tête mais l'important est ailleurs. Lille tient sa première victoire (2-1) dans cette campagne de Ligue des Champions et prend même la 2e place du groupe.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

Le classement du groupe G.