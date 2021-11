Ligue des Champions : Wolfsbourg s'offre Salzbourg et met la pression sur le LOSC, service minimum de Chelsea à Malmö

La 4e journée de Ligue des Champions se lançait ce soir avec deux rencontres à 18h45 dont l'une concernait directement le LOSC. Avant son déplacement à Séville dans la soirée (à vivre en live sur Foot Mercato ici), Wolfsbourg recevait Salzbourg. Avec leur nouvel entraîneur Florian Kohfeldt, qui dirigeait son premier match de C1 de sa carrière, les Allemands n'avaient pas vraiment d'autre choix que de l'emporter sous peine de voir la qualification au tour suivant être très sérieusement compromise. Derniers de ce groupe G au coup d'envoi, ils démarraient très forts en ouvrant le score par Baku (1-0, 3e), profitant au passage d'un raté d'Adeyemi (2e). Le manque de réalisme devant le but coûtait décidément cher aux Autrichiens puisque Seiwald manquait son centre en retrait malgré un surnombre de ses coéquipiers dans la surface adverse (25e).

C'est sur coup-franc que Salzbourg revenait au tableau d'affichage d'un joli tri du gauche signé Wöber (1-1, 30e). Cette égalisation était méritée dans cette rencontre qui devenait un peu folle mais encore une fois, la maladresse prenait le dessus. La reprise dans les six mètres de Werghorst passait au-dessus (36e), alors que Aaronson jouait très mal le coup, oubliant Okafor pour privilégier l'option individuelle (40e). La seconde mi-temps repartait sur les mêmes bases, une grosse activité des deux côtés mais du déchet dans le dernier geste. Adeyemi ratait son face à face (50e), la frappe hors cadre de Nmecha (51e) et enfin le sauvetage de Casteels devant Okafor (54e). C'est finalement Nmecha qui transperçait la défense autrichienne d'un très bel enchaînement (2-1, 60e). Il manquait le doublé (65e) et permettait à Salzbourg d'y croire mais encore une fois, la finition n'était pas au rendez-vous à l'image du centre trop fort d'Aaronson (78e), de la frappe de Sesko (84e) et de ce tir trop faiblard de Kristensen (88e). Cette victoire 2-1 de Wolfsbourg, désormais 2e, relance tout dans ce groupe G.

Chelsea revient à hauteur de la Juventus

L'autre rencontre de la soirée concernait Chelsea, qui se déplaçait à Malmö. Toujours privé de Lukaku, Werner, mais aussi de Mount et Kanté, le champion d'Europe en titre n'avait pas trop de souci à se faire malgré ses absents contre une équipe qui pointait toujours à zéro point avant le départ du match. Avec Loftus-Cheek ou encore Ziyech dans le onze de départ, les Anglais démarraient timidement, prenait le contrôle des débats mais peinaient à effacer le pressing adverse. Il fallait attendre une demi-heure de jeu pour enfin voir les protégés de Tuchel se montrer dangereux. Suite à une percée de Loftus-Cheek, Havertz perdait son duel face à Dahlin, bien aidé par le retour de Ahmedhodzic (29e). La possession stérile des Blues finissait même par devenir handicapante.

Sur un ballon perdu un peu bêtement, Peña en profitait pour faire chanceler la défense londonienne. Il allongeait le jeu vers Colak dont la reprise était ratée et terminait à côté (45e). Cette frayeur rappelait à Chelsea qu'il était vulnérable. C'est alors que quelques minutes après la reprise, les Anglais décidaient de passer à la vitesse supérieure. Après un relai avec Havertz, Hudson-Odoi débordait pour centrer au second poteau et offrir un but tout fait à Ziyech (0-1, 56e), bien aidé par un trop court Dahlin. Les Blues avaient fait le plus dur et ne lâchaient pas le morceau. Les Suédois semblaient trop faibles offensivement pour revenir au score. Ils auraient même pu voir Havertz doubler la mise sans un arrêt de Dahlin (78e). Chelsea s'en contentera et l'emporte 1-0, revenant à hauteur de la Juventus. Malmö est quant à lui d'ores et éliminé.

Le classement des groupes de Ligue des Champions.