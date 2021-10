Wolfsbourg a trouvé le successeur de Mark van Bommel

Licencié de Wolfsbourg après une ultime défaite 2-0 contre Fribourg, Mark van Bommel a rapidement été remplacé. Alors que les Loups avaient identifié trois remplaçants avec Edin Terzic (38 ans, ex Borussia Dortmund), Domenico Tedesco (36 ans, ex Schalke 04 et Spartak Moscou) et Florian Kohfeldt (39 ans, ex Werder Brême), c'est le dernier cité qui vient d'être nommé.

«Nous sommes heureux d'avoir pu trouver un accord avec Florian Kohfeldt et sommes convaincus qu'il peut s'identifier à notre chemin et que nous reprendrons le chemin du succès avec lui» a annoncé le directeur sportif Marcel Schäfer. Florian Kohfeldt s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec les champions d'Allemagne 2009. Wolfsbourg est actuellement neuvième de Bundesliga à 4 points du Top 4.

Vertrag bis 2023: Florian Kohfeldt ist neuer Trainer des VfL. Herzlich willkommen bei den Wölfen, Coach! 🐺🙌#VfLWolfsburg pic.twitter.com/ApQGPrW7uE — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 26, 2021

