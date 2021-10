Bundesliga : Mark van Bommel n'est plus l'entraîneur de Wolfsburg

Wolfsburg vient d'annoncer ce dimanche qu'il mettait fin à sa collaboration avec Mark van Bommel, arrivé en juillet dernier sur le banc du club allemand. «Fin de la coopération. Le VfL Wolfsburg s'est séparé de l'entraîneur Mark van Bommel avec effet immédiat», a précisé le club sur ses réseaux sociaux. «En fin de compte, il y a eu plus de facteurs qui nous ont séparés que de facteurs qui nous ont unis. La conviction de sortir de la situation sportive difficile et d'opérer un redressement le plus rapidement possible a fait défaut et nous a conduit à la décision de mettre fin à la coopération. Nous souhaitons à Mark le meilleur dans sa vie sportive et privée», a déclaré le directeur général du VfL, Jörg Schmadtke.

«Je suis surpris et déçu par cette décision car je suis convaincu qu'ensemble nous aurions réussi à retrouver la voie du succès. Je souhaite à l'équipe qu'elle parvienne rapidement à redresser la barre», a déclaré le technicien de 44 ans sur le site officiel du club. Wolfsburg, qui reste sur trois défaites consécutives (toutes compétitions confondues), occupe actuellement la 9e place de Bundesliga.