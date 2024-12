La réponse cash d’Olivier Létang sur le mercato du LOSC

Invaincu depuis trois mois toutes compétitions confondues, le LOSC a déjà validé son billet pour au minimum les 16es de finale de la Ligue des Champions, et est parfaitement lancé dans la course à la qualification en C1 l’année prochaine via le championnat. Après leur nul au Vélodrome samedi dernier (1-1), les Dogues occupent la 4e place. Le groupe de Bruno Genesio devrait peu ou prou rester le même pour cette 2e partie de saison.

C’est ce qu’affirme ce soir Olivier Létang sur le plateau de L’Equipe du Soir, alors que plusieurs noms, à commencer par Jonathan David, sont cités pour un éventuel transfert. « Il n’y aura aucun départ en janvier. Il est hors de question qu’un joueur, qui est un joueur important pour l’équipe, performant pour l’équipe, nous quitte au mois de janvier.» En fin de contrat en juin prochain, le Canadien, actuel meilleur buteur du LOSC avec 15 réalisations, est courtisé par le Barça et le Bayern notamment.