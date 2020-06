Reims : trois pistes pour remplacer Kamara

Cet été, Reims va pouvoir bien travailler sur son recrutement. Hassane Kamara, le latéral gauche va s'engager avec l'OGC Nice, tandis que Boulaye Dia, l'attaquant, est très convoité. Mais on sait que le club de Jean-Pierre Caillot travaille très bien et c'est pour cela que cette écurie épate chaque année avec de belles performances et surtout arrive à se maintenir dans l'élite hexagonale sans vraiment forcer son talent, au point d'être quasiment européen.

En effet, cela dépendra des résultats des finales de coupes. Pour remplacer Hassane Kamara, en partance pour les Aiglons donc, le SDR a trois pistes selon nos informations. La première mène à Felix Agu, l'Allemand de 20 ans évolue au VfL Osnabrück, en 2.Bundesliga. La seconde est celle du Belge de Saint-Trond VV, Thibault de Smet (22 ans, peut aussi évoluer dans l'axe central) et enfin le troisième est Tyrell Malacia, 20 ans, qui évolue au Feyenoord Rotterdam.