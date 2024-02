RD Congo - Guinée : les compositions officielles

Place au deuxième quart de finale de cette Coupe d’Afrique des nations avec la République Démocratique du Congo qui affronte la Guinée. Vainqueurs de l’Egypte en 8e de finale, les Congolais sont dans une forme ascendante et tenteront de rallier le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 2015. En face, les Guinéens n’ont pas vu les demi-finales d’une CAN depuis 1976, un succès ce soir serait un grand moment pour le Syli National. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Sébastien Desabre articule son onze de départ en 4-3-3. Il aligne exactement les mêmes titulaires que face à l’Egypte, à l’exception d’Inonga qui prend la place de Batubinsika en défense centrale. De l’autre côté, Kaba Diawara est dans le même état d’esprit, de la continuité et un seul changement : Naby Keita est titulaire et capitaine, Mory Konate en fait les frais et débutera sur le banc.

Les compositions

RD Congo : Mpasi - Kalulu, Mbemba ©, Inonga, Masuaku - Pickel, Moutoussamy, Bongonda - Meshack, Bakambu, Wissa

Guinée : Koné - Diakité, Diakhaby, Jeanvier, I.Sylla - Diawara, N.Keita ©, S.Sylla - A.Camara, Bayo, Guilavogui